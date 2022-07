NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Alstom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Bahntechnik-Hersteller habe ordentlich abgeschnitten und mit Aufträgen sowie Umsatz die Konsensschätzungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Ziele für das Geschäftsjahr bestätigt worden./gl/mis