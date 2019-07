HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für den französischen Bahntechnik- und Transportkonzern Alstom nach einem Investorentag von 42 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Annahmen für das bereinigte operative Ergebnis um fünf bis zehn Prozent für die kommenden drei Jahre an. Anleger seien gut beraten, Unternehmen wie Alstom mit einem Auftragsüberhang zu besitzen, bei denen zudem die Entwicklung sehr gut vorhersehbar sei und die über Möglichkeiten verfügten, sich selbst zu helfen. Für die Aktie spreche auch die attraktive Bewertung./tav/jha/





Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.