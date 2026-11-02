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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Alstom Hold

13:21 Uhr
Alstom Hold
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom nach einer Gewinnwarnung von 19 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Geschäftsjahre ab 2027/28 im Schnitt um ein Drittel. Eine mögliche Bezugsrechteemission von geschätzten 1,5 Milliarden Euro würde zudem zu einer Verwässerung von fast einem Fünftel führen, schrieb der Experte in einer Studie am Dienstag./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Hold

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
11,08 €		 Abst. Kursziel*:
17,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
11,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

13:21 Alstom Hold Deutsche Bank AG
12:56 Alstom Underweight Barclays Capital
08:01 Alstom Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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