Alstom Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 7,31 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
AI Analyse
Alstom Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom nach einer Gewinnwarnung von 19 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Geschäftsjahre ab 2027/28 im Schnitt um ein Drittel. Eine mögliche Bezugsrechteemission von geschätzten 1,5 Milliarden Euro würde zudem zu einer Verwässerung von fast einem Fünftel führen, schrieb der Experte in einer Studie am Dienstag./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Hold
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
11,08 €
|Abst. Kursziel*:
17,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
11,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|13:21
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:21
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|13:21
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG