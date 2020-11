NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen nannte diese in einer ersten Einschätzung am Dienstag "gemischt". Die Prognose für das Geschäftsjahr sei aber eine positive Überraschung. Das Management des Industriekonzerns habe sich zuversichtlich gezeigt und auf eine höhere Profitabilität verwiesen./bek/he