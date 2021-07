Aktie in diesem Artikel Alstom S.A. 35,99 EUR

-0,36% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Alstom S.A. 35,99 EUR -0,36% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstom nach Eckdaten zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Zughersteller habe einen starken Auftragseingang ausgewiesen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei aber kein Grund, um ihre Prognosen zu erhöhen. Die Expertin will zudem erst einmal mehr Klarheit über die Entwicklung des freien Mittelflusses (Free Cashflow) haben./edh/mis

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 03:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.