NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 33 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Grund für das neue Kursziel seien Änderungen an ihren Schätzungen, die jüngsten Wechselkursentwicklungen und dass sie ihr Bewertungsmodell ins Jahr 2023 verschoben habe, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/he