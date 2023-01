Alstom Neutral

14:01 - Goldman Sachs Group Inc. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 21 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres habe der Bahntechnikkonzern in den einzelnen Bereichen eine bessere Zusammensetzung der Auftragseingänge erzielt, als man erwartet habe, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus den erhöhten Schätzungen und Währungseinflüssen resultiere ein etwas höheres Kursziel./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 21:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images