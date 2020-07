NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom vor Quartalszahlen auf "Neutral" belassen. Bei Alstom sei das Quartal wohl sehr schwach gewesen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb sei er vorsichtig./bek/mis