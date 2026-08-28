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Symbol AOMFF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

11:31 Uhr
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
15,79 EUR 0,29 EUR 1,84%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Milliardenauftrag aus Großbritannien für Lieferung und Wartung von batterieelektrischen Zügen bedeute Spielraum für den Auftragskonsens für das zweite Geschäftsquartal, schrieb Akash Gupta am Freitag. Er unterstreiche zudem die gesunde Nachfrage./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 07:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 07:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Overweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,60 €		 Abst. Kursziel*:
79,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,33%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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