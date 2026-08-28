Alstom Aktie
Marktkap. 7,33 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
AI Analyse
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Milliardenauftrag aus Großbritannien für Lieferung und Wartung von batterieelektrischen Zügen bedeute Spielraum für den Auftragskonsens für das zweite Geschäftsquartal, schrieb Akash Gupta am Freitag. Er unterstreiche zudem die gesunde Nachfrage./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 07:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,60 €
|Abst. Kursziel*:
79,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
77,33%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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