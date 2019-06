NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom vor einem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Er rechne damit, dass der Zughersteller ein über der Branche liegendes Umsatzwachstum anpeilen werde mit einer allmählichen Steigerung der bereinigten operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge) auf acht bis neun Prozent im Geschäftsjahr 2023, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie biete nach wie vor ein gutes Gewinnpotenzial und sei weiterhin attraktiv bewertet verglichen mit anderen defensiven Werten./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 19:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2019 / 00:15 / BST



