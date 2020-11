NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Bombardier-Transportation-Deals auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh