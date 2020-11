NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom mit Blick auf die Übernahme von Bombardier Transportation (BT) von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Bewertung an die dafür vorgenommene Kapitalerhöhung an. An seinen Schätzungen für Alstom ex BT ändere sich derweil nichts./bek/tih