NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die jüngsten Nachrichten zu einem Auftragsgewinn in Spanien milderten die Risiken für die Ziele des Zugherstellers für Umsatz und Aufträge ab, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis