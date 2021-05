NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom vor den Halbjahreszahlen des Zugherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Fokus liege auf der Nettoverschuldung, dem übernommenen Geschäft von Bombardier Transportation und dem Ausblick, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Cashflow von Alstom als alleinstehendes Unternehmen dürfte positiv sein./ajx/ag