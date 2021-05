NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der französische Zug- und Bahntechnik-Hersteller habe auf operativer Ebene gut abgeschnitten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Dienstag. Negativ zu Buche schlügen aber die höheren Nettoschulden und die Aufstockung der Rückstellungen./la/mis