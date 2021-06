NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom vor dem Kapitalmarkttag des Zugherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Veranstaltung sei ein wichtiger Katalysator für den Anlagehintergrund, da das Unternehmen seine Equity Story seit der Übernahme von Bombardier Transport präsentieren werde, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis