NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die vor einer Kapitalmarktveranstaltung veröffentlichten Wachstumsziele des Bahntechnikkonzerns sieht Analyst Akash Gupta laut einer am Dienstag vorliegenden Studie als Untergrenze für die Erwartungen. Negativ überrascht habe der für das erste Halbjahr 2021 erwartete Barmittelabfluss, wobei Alstom schon in der zweiten Jahreshälfte eine Trendwende erwarte./gl/bek