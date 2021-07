NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der französische Zug- und Bahntechnikhersteller habe bei Umsatz und Auftragseingang besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein positives Votum sieht er durch die guten Aussichten für den Bahnmarkt untermauert./tav/edh