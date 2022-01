NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta kürzte für den Zughersteller seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Geschäftsjahre 2022 und 2023 um fünf beziehungsweise drei Prozent. Ein Grund dafür sei die Ankündigung einer Abspaltung, womit Alstom kartellrechtlichen Vorgaben hinsichtlich der BT-Fusion gerecht werde. Weitere Gründe seien die Inflation sowie eine geringere Zugauslastung wegen Omikron, die sich etwas negativ auf das Service-Geschäft auswirke. Den positiven Nachfrageausblick dürfte Alstom aber bestätigen, schrieb der Analyst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor den Quartalszahlen der Franzosen./ajx/edh