NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach einem Gespräch mit dem Finanz- und dem Konzernchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das Management des Zugherstellers rechne mit einer anhaltend hohen Nachfrage, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hätten betont, dass die Geschäfte direkt kaum vom Russland-Ukraine-Krieg betroffen seien. Die Alstom-Aktien erschienen nach der jüngsten Schwäche noch attraktivere./tih/mis