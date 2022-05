NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Mit seinem soliden Jahresabschluss habe der Zughersteller auch die Bilanzängste einiger Anleger verringert, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/eas