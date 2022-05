NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Der Konzern habe einen umfangreichen Plan vorgelegt, wie er im wichtigen Geschäftsbereich Schienenfahrzeuge mittelfristig die Margen und den Wert für die Aktionäre steigern könne, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh