NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von Alstom in einem Branchenausblick auf die Berichtssaison auf die "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Das Anlagevotum lautet beim Kursziel 30 Euro weiter "Overweight". Analyst Andrew Wilson rät in der am Dienstag vorliegenden Studie generell zu selektivem Vorgehen im Investitionsgütersektor. Er präferiert ABB, Alstom, Nexans und Prysmian. Skeptisch sieht er Epiroc, Landis+Gyr, Kion, Schindler, SKF, Vestas und Wärtsilä. SKF und Vestas stehen sogar auf der "Negative Catalyst Watch"./ag/ngu