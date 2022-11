NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 30 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbjahreszahlen und die jüngsten Kommentare des Managements bestätigten ihn in seiner Auffassung, dass der französische Bahntechnikkonzern mit Blick auf die Verschuldung und die Integration der kanadischen Bombardier Transportation das Schlimmste hinter sich habe, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Alstom sei auf einem guten Weg, seine Marge zu verbessern. Zudem dürfte sich der Barmittelzufluss erholen./la/mis