NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstria Office von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, aber das Kursziel auf 13 Euro belassen. Das Aufwärtspotenzial bis zum Kursziel sei begrenzt, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verwässerten sowohl die Kapitalerhöhung der Immobiliengesellschaft als auch eine Wandelanleihe die Gewinne je Aktie./bek/gl



Datum der Analyse: 18.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.