NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstria Office nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe beim operativen Ergebnis (FFO) positiv überrascht, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Studie. Kownator begründete dies vor allem damit, dass die Mieteinnahmen etwas stärker gestiegen seien als zuvor von ihm prognostiziert./la



Datum der Analyse: 06.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.