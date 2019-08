HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Alstria Office nach Halbjahreszahlen von 13,40 auf 14,87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Wie erwartet seien Umsatz und operatives Ergebnis des Immobilienkonzerns gesunken, die Prognose für 2019 aber bestätigt worden, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze weiterhin auf den Verkauf von nicht-strategischen Immobilien und auf gezielte Investitionen in den Kernbestand./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 14:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / 14:36 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.