NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstria Office nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,49 Euro belassen. "Wohin nur mit all dem Geld", fragt Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts der freien Mittel des Immobilienunternehmens. Durch die Verkäufe im dritten Quartal über dem Buchwert habe sich Alstria weiteren Bewegungspielraum für Zukäufe verschafft./mf/mis