NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstria Office auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die von Brookfield gebotenen 19,50 Euro dürften noch nicht das letzte Wort sein, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der kanadische Vermögensverwalter und der Immobilienkonzern ergäben ein gutes Team./ag/tih