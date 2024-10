Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AlzChem Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 57,50 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas berücksichtigt in seiner am Freitag vorliegenden Analyse nun die höheren Investitionen wie den Ausbau der Nitroguanidin-Produktionskapazitäten. Er hob daher seine Schätzungen für das hochprofitable Spezialchemiegeschäft und daraus resultierend auch für den Konzern. Die Bewertung der Aktien bleibe angesichts der mittelfristigen Wachstumschancen attraktiv./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 15:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

