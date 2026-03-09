Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Alzchem Group Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 185 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ingredients-Spezialist liege mit seinem Kapazitätsausbau im Plan, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag nach der jüngsten Bilanz. Die Geschäftsziele für 2026 entsprächen den Erwartungen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Bildquellen: Alzchem Group AG