DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,0605 -2,8%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.256 -1,0%Euro 1,1544 -0,1%Öl 96,53 +3,1%Gold 5.169 +0,2%
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Porsche vz. PAG911
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten
Ölpreise ziehen kräftig an - Brent kratzt wieder an der 100-Dollar-Marke - Auch Gaspreis mit Höhenflug Ölpreise ziehen kräftig an - Brent kratzt wieder an der 100-Dollar-Marke - Auch Gaspreis mit Höhenflug
Alzchem Group Aktie

157,40 EUR -0,60 EUR -0,38 %
STU
Marktkap. 1,65 Mrd. EUR

KGV 24,69
WKN A2YNT3

ISIN DE000A2YNT30

Symbol ALZCF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Alzchem Group Buy

08:01 Uhr
Alzchem Group Buy
Alzchem Group AG
157,40 EUR -0,60 EUR -0,38%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 185 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ingredients-Spezialist liege mit seinem Kapazitätsausbau im Plan, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag nach der jüngsten Bilanz. Die Geschäftsziele für 2026 entsprächen den Erwartungen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
197,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
157,40 €		 Abst. Kursziel*:
25,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
157,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
178,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

