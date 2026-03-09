Alzchem Group Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 185 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ingredients-Spezialist liege mit seinem Kapazitätsausbau im Plan, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag nach der jüngsten Bilanz. Die Geschäftsziele für 2026 entsprächen den Erwartungen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
197,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
157,40 €
|Abst. Kursziel*:
25,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
157,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
178,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alzchem Group AG
|08:01
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|27.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
