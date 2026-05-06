Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,66 Mrd. EURKGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 197 Euro auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas lobte am Mittwochabend die Preismacht des Spezialchemieunternehmens und dessen Kostendisziplin. Diese beiden Einflüsse hätten dazu beigetragen, dass das erste Quartal die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alzchem Group AG
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
197,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
164,20 €
|Abst. Kursziel*:
19,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
164,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,68%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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