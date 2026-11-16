Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Alzchem Group Buy

09:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 201 Euro auf "Buy" belassen. Der Bau eines Werks in den USA zur Herstellung von Nitroguanidin komme gut voran, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung und der Umsetzung des Vorhabens hätten den Aktienkurs des Chemieunternehmens nach den Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober um rund 15 Prozent absacken lassen. Nach der Mitteilung von Alzchem vom Vortag über Fortschritte bei dem Projekt dürften sich die Aktien nun wieder erholen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com