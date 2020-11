NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amadeus IT nach Quartalszahlen von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Buchungssystem-Anbieter habe die niedrigen Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der erneuten Lockdowns in vielen Ländern dürfte das vierte Quartal aber herausfordernd werden./edh/he