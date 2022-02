NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Buchungssystem-Anbieters Amadeus IT von 75 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Daten zu den für die Umsätze wichtigen Flugpassagierzahlen deuteten auf eine schnelle Erholung von den Auswirkungen der Coronavariante Omicron hin, schrieb Analyst Paul Kratz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie blieben aber hinter seinen Schätzungen zurück, die über den Konsensprognosen lägen. Er senke seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda), da er nun mit einem stärkeren Kostenanstieg sowie einer sich länger hinziehenden Erholungsphase rechne./gl/jha/