NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amadeus IT nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit und Volatilität bei dem Anbieter von Flug- und Reisebuchungssystemen dürfte in der zweiten Jahreshälfte anhalten./edh/mis