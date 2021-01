NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amadeus IT anlässlich aktueller Daten aus der Luftfahrtbranche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die vom internationalen Dachverband der Fluggesellschaften (Iata) gemeldeten Flugverkehrsdaten und Terminbuchungen seien schwächer als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deshalb habe sie ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Anbieter von Buchungssystemen reduziert./edh/ag