NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des auf Reisetechnologie spezialisierten Software-Unternehmens Amadeus IT auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Freizeitbranchen-Teams von JPMorgan rechneten vom frühen Sommer an mit einer Wiederaufnahme der Reiseaktivität, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich dürften die Reisebudgets allerdings geringer sein./ck/he