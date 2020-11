ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amadeus IT nach Zahlen zum dritten Quartal von 41,52 auf 44,02 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Neil Glynn erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda). Er geht jedoch weiterhin davon aus, dass der Markt die Erwartungen für 2021 senken muss, da die Nachfrage nach Flugreisen im Winter gering bleiben dürfte./la/edh