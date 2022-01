Aktie in diesem Artikel Amazon 2.515,00 EUR

2,36% Charts

News

Analysen

Amazon 2.515,00 EUR 2,36% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Amazon vor den Anfang Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4100 US-Dollar belassen. Die Aktie des Online-Händlers bleibe auch für das Jahr 2022 unter den großen Konzernen sein "Top Pick", schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar sei die Entwicklung des Online-Einkaufsverhaltens im ersten Halbjahr, wenn sich die pandemiebedingte Nachfrage normalisiert habe, offen, doch Amazon sei gut aufgestellt./ck/he