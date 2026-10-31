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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

15:11 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Der Hype rund um Künstliche Intelligenz habe sich abgekühlt, aber die Nachfrage sei kein Thema, schrieb Brent Thill in einer Branchenstudie am Montag. Er wertete die Abkühlung als eine "gesunde Pause" angesichts von Engpässen bei Kapazitäten und Kapitalanforderungen. Grundsätzlich befinde sich der Technologiezyklus in einem frühen Stadium. Microsoft habe bei Clouddiensten zuletzt das Feld angeführt, während Alphabet und Amazon hinterher gehinkt seien./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:22 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 240,35		 Abst. Kursziel*:
37,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 252,75		 Abst. Kursziel aktuell:
30,56%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 349,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

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