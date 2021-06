Aktie in diesem Artikel Amazon 2.795,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Aktie von Amazon auf ihre "Franchise Picks List" gehoben und die Einstufung "Buy" mit dem Kursziel von 4200 US-Dollar bestätigt. Der weltgrößte Online-Versandhändler dürfte weiter vom eCommerce-Trend profitieren und damit vom schnelleren Wachstum seiner margenstärksten Geschäfte, die Cloudsparte AWS sowie Werbung, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Studien verwiesen auf wachsenden Online-Konsum, auch nachdem die coronabedingten Lockdowns aufgehoben worden seien. Die Alphabet-A-Aktie strich er zugleich von der "Franchise Picks List"./ck/mis