NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 US-Dollar belassen. Der Onlinehändler habe mit dem Umsatz im Rahmen der Erwartungen gelegen, beim operativen Gewinne aber besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Web-Services-Geschäft als profitabelster Bereich verspreche weiteres Wachstum./mf/mis