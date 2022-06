Aktie in diesem Artikel Amazon 110,62 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon angesichts eines ersten "Prime Day"-Schnäppchentags in diesem Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 163 US-Dollar belassen. Der Online-Händler bleibe der "König des Sommerschlussverkaufs", schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktionstage dürften in diesem Jahr 8,1 Milliarden Dollar zum Bruttowarenvolumen beitragen./tih/jha/