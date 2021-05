Aktie in diesem Artikel Amazon 2.883,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum ersten Quartal von 4400 auf 4600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der weltgrößte Online-Händler habe beim Umsatz positiv überrascht, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Amazon habe trotz hoher Vergleichswerte aus der Vergangenheit Stärke bewiesen. Sowohl das Cloud-Geschäft mit IT-Services und Speicherplatz im Internet als auch das Geschäft mit Online-Werbung hätten angezogen./la/mis