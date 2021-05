Aktie in diesem Artikel Amazon 2.648,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Amazon nach der angekündigten Milliarden-Übernahme der Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Filmstudios auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4600 US-Dollar belassen. Dieser Zukauf dürfte es dem Kundenbindungsprogramm Prime Video ermöglichen, den Anteil an Nutzungen in einer zunehmend wettbewerbsintensiveren und sich konsolidierenden Streaming-Landschaft zu vergrößern, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das bleibe wichtig für Prime und schaffe Chancen für das schnell wachsende und hochmargige Werbegeschäft des Online-Handelskonzerns./ck/he