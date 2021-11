Aktie in diesem Artikel Amazon 2.913,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 4100 auf 4350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Handelskonzern stehe vor einer teuren und herausfordernden Weihnachtssaison, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sollte der US-Riese sich dabei besser schlagen als Wettbewerber. Amazon sei für 2022 in einer guten Ausgangslage./tih/he