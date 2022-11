Aktie in diesem Artikel Amazon 89,69 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Anmuth ließ die Papiere in einer am Mittwoch vorliegenden Studie anlässlich der Konferenz zur Cloud-Sparte AWS zudem auf der "Analyst Focus List". AWS-Chef Adam Selipsky habe hervorgehoben, dass viele Kunden die Notwendigkeit zu effizienzsteigernden Cloud-Investitionen gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten erkannt hätten./ag/gl