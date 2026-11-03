AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
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Marktkap. 677,55 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AI Analyse
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD von 700 auf 675 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den starken Ausblick des Chipkonzerns. Die enorme Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren sorge 2027 für 80-prozentiges Wachstum - trotz des Gegenwinds im PC-Bereich. Sein Kursziel senkte Schneider aber etwas aufgrund der zuletzt geringeren Branchenbewertung./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 675,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 483,90
|Abst. Kursziel*:
39,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 507,95
|Abst. Kursziel aktuell:
32,89%
|
Analyst Name:
James Schneider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 616,88
*zum Zeitpunkt der Analyse
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