Goldman Sachs Group Inc.

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD von 700 auf 675 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den starken Ausblick des Chipkonzerns. Die enorme Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren sorge 2027 für 80-prozentiges Wachstum - trotz des Gegenwinds im PC-Bereich. Sein Kursziel senkte Schneider aber etwas aufgrund der zuletzt geringeren Branchenbewertung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:38 / EST

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