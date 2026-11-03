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Symbol AMD

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

08:21 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
462,25 EUR 28,75 EUR 6,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD von 700 auf 675 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den starken Ausblick des Chipkonzerns. Die enorme Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren sorge 2027 für 80-prozentiges Wachstum - trotz des Gegenwinds im PC-Bereich. Sein Kursziel senkte Schneider aber etwas aufgrund der zuletzt geringeren Branchenbewertung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 483,90		 Abst. Kursziel*:
39,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 507,95		 Abst. Kursziel aktuell:
32,89%
Analyst Name:
James Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 616,88

*zum Zeitpunkt der Analyse

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