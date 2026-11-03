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Symbol AMD

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

09:51 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
460,60 EUR 27,10 EUR 6,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Trotz anhaltender Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Angebote rund um Künstliche Intelligenz (KI) und mit Blick auf Finanzierungsfragen und Lieferengpässe habe der Halbleiterhersteller solide abgeschnitten, schrieb Blayne Curtis in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das Geschäft mit Server-CPUs habe für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gesorgt. Gleichwohl gewinnen Grafikprozessoren für KI dem Experten zufolge zunehmend an Bedeutung, der Umsatz dürfte im vierten Quartal den der Server-CPUs überholen./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 650,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 483,90		 Abst. Kursziel*:
34,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 519,58		 Abst. Kursziel aktuell:
25,10%
Analyst Name:
Blayne Curtis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 616,88

*zum Zeitpunkt der Analyse

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