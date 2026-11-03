AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
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Marktkap. 677,85 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AI Analyse
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Trotz anhaltender Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Angebote rund um Künstliche Intelligenz (KI) und mit Blick auf Finanzierungsfragen und Lieferengpässe habe der Halbleiterhersteller solide abgeschnitten, schrieb Blayne Curtis in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das Geschäft mit Server-CPUs habe für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gesorgt. Gleichwohl gewinnen Grafikprozessoren für KI dem Experten zufolge zunehmend an Bedeutung, der Umsatz dürfte im vierten Quartal den der Server-CPUs überholen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 650,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 483,90
|Abst. Kursziel*:
34,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 519,58
|Abst. Kursziel aktuell:
25,10%
|
Analyst Name:
Blayne Curtis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 616,88
*zum Zeitpunkt der Analyse
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